Во Владимире отреставрируют еще один объект культурного наследия. Инспекция госохраны согласовала...

Во Владимире отреставрируют еще один объект культурного наследия.Инспекция госохраны согласовала раздел проекта об обеспечении сохранности объекта культурного наследия – достопримечательное место «Исторический центр города Владимира» на улице Герцена, 1. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.Долгое время объект находился в неприглядном виде, состояние его архитектурных и конструктивных элементов признавалось аварийным.Собственник здания разработал проект индивидуального жилого дома, который предусматривает демонтаж существующего деревянного дома, хозяйственных построек и ограждения участка. Новый жилой дом, нежилое строение (мастерская) запроектированы на месте существующих строений по линиям застройки улиц Герцена и Осьмова, в масштабе и стилистике, характерном для исторических жилых зданий города Владимира. устраиваются ограждение участка с калитками, работы по благоустройству территории и озеленению.Проектные решения не нарушают режимы использования земель и градостроительные регламенты охранной зоны достопримечательного места, не оказывают отрицательного воздействия на визуальное восприятие объектов культурного наследия, ценных панорам и видовых раскрытий.Фото пресс-службы инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области