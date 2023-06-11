В связи с этим возрастает риск ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных культур и ростом числа пожаров.

Во Владимирской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.В ночь с 11 на 12 июня, а также утром во Владимире и по области прогнозируется похолодание от 0 до -2. В связи с этим возрастает риск ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных культур и ростом числа пожаров.При возникновении опасных ситуаций владимирцев призывают звонить 01 или 101.