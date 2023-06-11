Во Владимирской области благодаря врачам Пигановского центра детский футбольный тренер вернется к...

Во Владимирской области благодаря врачам Пигановского центра детский футбольный тренер вернется к любимой работе.В Пигановский центр поступил пациент с травмой коленного сустава, полученной во время игры в футбол. Мужчина ранее играл во владимирской футбольной команде "Торпедо". Сейчас работает учителем физкультуры в школе и тренирует детей.Как рассказали в пресс-службе Минздрава Владимирской области, после полученной травмы поврежденное колено причиняло пострадавшему сильную боль. Участковый врач направил его в Пигановский центр.Молодому человеку провели артроскопическую резекцию мениска, в результате которой был восстановлен объем движения в суставе и купирован болевой синдром. Сейчас пациент проходит реабилитацию. В ближайшее время он сможет вернуться в спорт.Фото: pxfuel.com