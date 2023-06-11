Во Владимирской области может появиться уникальный Музей приданого для счастливой жизни. Автор...

Во Владимирской области может появиться уникальный Музей приданого для счастливой жизни.Автор проекта – жительница Мурома Мария Сморчкова. По ее словам, идея его создания появилась после многочисленных встреч с народными ремесленниками из других регионах.Как сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области, уже сейчас есть так называемая «демо-версия» проекта - выставка в Центре туризма «Калач», которая одновременно служит интерактивным пространством для сбора идей и предложений, для объединения всех заинтересованных мастеров, желающих представить свою продукцию. Семейные реликвии для будущего музея приносят сюда и сами горожане.Также Мария предложила разработать туристический маршрут «За приданым - в Муром!» и сувенирную продукцию, которая бы расходилась шлейфом вместе с туристами в разные уголки страны.Фото пресс-службы правительства Владимирской области