Забор частично отсутствует, что позволяет посторонним проникать на территорию учреждения.

В Кольчугинском районе прокуроры требуют огородить заброшенный детский лагерь «Кудрявцево». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.На базе отдыха обнаружены аварийные здания. Забор частично отсутствует, что позволяет посторонним проникать на территорию учреждения. Надзорное ведомство пришло к выводу, что таким образом нарушаются требования безопасности.Теперь местные чиновники должны устранить выявленные недостатки.