Во Владимирской области в Клязьминско-Лухском заказнике окольцевали птенца длиннохвостой...

Во Владимирской области в Клязьминско-Лухском заказнике окольцевали птенца длиннохвостой неясыти.Как сообщили в пресс-службе заказника, начало лета в этом году для сотрудников и волонтеров ознаменовался началом работы с птенцами ночных хищных птиц.Первого июня был окольцован птенец длиннохвостой неясыти, родившийся в одном из установленных ранее искусственных гнездовий. Совенок получил себе "модный аксессуар" на лапку в виде зелено-белого с черными надписями кольца и после всех необходимых процедур возвращен обратно в гнездовой ящик. Вес совенка составил 398,0 гр.Фото: Заказник "Клязьминско-Лухский"