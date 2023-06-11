Во Владимирской области житель Мурома нанес 30 ударов ножами и топором своему...
Во Владимирской области житель Мурома нанес 30 ударов ножами и топором своему знакомому.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области сообщает о завершении расследования об убийстве.
В отношении 59-летнего жителя Мурома возбудили уголовное дело за убийство знакомого.
В августе 2022 года между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту более 30 ударов ножами и топором в голову, туловище и шею. Потерпевший скончался на месте.
Желая скрыть следы преступления, убийца хранил тело погибшего в своей квартире.
Злоумышленник вскоре сам явился с повинной в правоохранительные органы. Тогда и стало известно о произошедшем.
В ходе расследования преступник путался в обстоятельствах произошедшего, давал неубедительные показания, сообщая, что наносил удары в целях защиты. Однако следователи опровергли его версию после проведения следственных мероприятий.
Вину мужчина не признал. Следствие собрало достаточно доказательств. Теперь уголовное дело об убийстве будет передано в Муромский городской суд, где его рассмотрят в дальнейшем.
Фото - pxfuel.com