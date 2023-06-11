Всенародно любимый певец чувствует себя значительно лучше, но все еще остается под наблюдением врачей.

Всенародно любимый певец чувствует себя значительно лучше, но все еще остается под наблюдением врачей.Стас Пьеха, любимый многими российским певец, недавно пережил трудное испытание – госпитализацию в одной из московских больниц. Он сообщил своим поклонникам, что причиной стали проблемы с сердцем. Однако, как выяснилось, это не так.Недавно вышедшая замуж Наталья Горчакова, бывшая жена Стаса Пьехи, объявила настоящую причину госпитализации певца. Она заявила, что Стас сильно переработал из-за своего плотного графика работы, что отрицательно сказалось на его здоровье.По словам Натальи, Стас попал в больницу из-за перенапряжения, а не в связи с проблемами со здоровьем. Привычный ритм жизни певца, бесконечные туры и постоянные выступления отравили его жизнь и довели до госпитализации.Однако, несмотря на все трудности, Стас Пьеха чувствует себя лучше и находится в стабильном состоянии. Он уже начал набираться сил и готовится к возвращению к своей любимой музыке и поклонникам. Но певец еще остается в больнице, медики перевели его в общую палату и наблюдают за состоянием исполнителя. Поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления и оставляют в соцсетях слова поддержки.