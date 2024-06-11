Благодаря поисковому отряду ЛизаАлерт во Владимирской области найдены живыми 43 человека В...

Благодаря поисковому отряду "ЛизаАлерт" во Владимирской области найдены живыми 43 человекаВ Подмосковье в минувшие выходные прошли полевые учения "ЛизаАлерт". Опытные поисковики - в том числе из Владимирской области - прошли курсы по эвакуации людей, навигации на местности, использованию беспилотников, организации связи.Такие тренировки тренировки в лесном поиске нужны, чтобы волонтеры не теряли полученные навыки и обретали новые.Только за май и только в нашем регионе они отработали 58 заявок, в том числе 9 - на поиск детей. Живыми найдены 43 человека, 8 погибли. Судьба еще четверых до сих пор неизвестна.