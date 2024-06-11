В правительстве области опубликовали меню гастрономического фестиваля «Вкусная Россия», который пройдет во Владимире в Центральном парке 12 июня. Получить блюда гости смогут бесплатно,

В правительстве области опубликовали меню гастрономического фестиваля «Вкусная Россия», который пройдет во Владимире в Центральном парке 12 июня. Получить блюда гости смогут бесплатно, выигрывая в несложных конкурсах. Владимирцы смогут попробовать разнообразные авторские интерпретации блюд России – от Дальнего Востока до Русского Севера. Шеф-повар ресторана «Круча» Ольга Салтыкова приготовит гречневую лапшу с хрустящими баклажанами. Кукурузу-гриль с