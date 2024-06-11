Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Более 380 тысяч туристов ожидает увидеть Владимирская область этим летом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.Эта цифра больше на 15%, чем количество приезжающих людей за прошлое лето. Такой показатель стал возможным благодаря соглашению, которое было подписано на экономическом форуме между корпорацией Туризм.рф и областью.«Соглашение откроет новые возможности получения господдержки наших предпринимателей, работающих и желающих развиваться в сфере гостеприимства», – рассказал Александр Авдеев.