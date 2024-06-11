Грозовые дождитмосферное давление ниже климатической нормы прогнозируют синоптики во Владимирской...

Грозовые дождитмосферное давление ниже климатической нормы прогнозируют синоптики во Владимирской областиВладимирская область окажется под влиянием тёплого сектора циклона. Наполненный влажными, неустойчивыми и хорошо прогретыми воздушными массами, он станет причиной ливней и гроз, и местами может вылить на регион до трети от месячной нормы дождей, сообщили синоптики центра "Фобос".Завтра (12 июня 2024 года) погода во Владимирской области будет облачная, местами грозы и дожди.Температура воздуха днем до +27°C. Ночью столбик термометра опустится до +18°C.Ветер южный, 4м/с/Атмосферное давление 743 до 745 мм ртутного столба.Народный прогноз на 12 июня 2024 годаНаши предки говорили: сова кричит - к похолоданию. Если утром трава сухая - к вечеру пойдет дождь. Существовала в народе и такая погодная примета: шмели беспокойно себя ведут - к осадкам.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky