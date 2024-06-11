Гусеницы пожирают реликтовые дубы в Клязьминско-Лухском заказнике Видео с редеющим зеленым лесом...

Гусеницы пожирают реликтовые дубы в Клязьминско-Лухском заказникеВидео с редеющим зеленым лесом выложил в соцсети житель города Вязники.- Посмотрите, что происходит с дубами, листва вся обглодана. Можно сказать, восемьдесят процентов листвы обглодано.Кадры сняты в начале июня на территории Вязниковского заречья. Автор говорит: под раздачу попали в основном дубы.Но зеленого наряда лишились и деревья других пород. Особенно хорошо полосы безжизненного леса видно с смотровой над вязниковским венцом. Мёртвые кроны окутаны паутиной, сухие листья свёрнуты в трубочки, а внутри готовятся окуклиться гусеницы.По мнению биолога Руслана Жукова, вязниковские леса имеют дело с дубовой зеленой листовёрткой. Раз в несколько лет у этой бабочки случается вспышка массового размножения.Руслан Жуков, биолог:- В отличие от непарного шелкопряда, который является полифагом, то есть - поедает фактически все деревья и кустарники, - зеленая дубовая листовертка поедает только дубы. И вспышка размножения массового встречается сравнительно редко, поэтому беспокоиться не стоит. У этой бабочки и у гусениц очень много различных врагов