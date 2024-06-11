Активность участников Петербургского международного экономического форума в Сети выросла на 10%.

Активность участников Петербургского международного экономического форума в Сети выросла на 10%. За четыре дня продуктивной работы пользователи на площадке прокачали более 10 ТБ интернет-трафика, что эквивалентно почти 5 млн документов в формате PDF. Такие выводы сделали аналитики оператора, изучив с помощью big data обезличенные данные по активности в сети.По статистике оператора, наибольший объем трафика пришелся на третий день форума, когда проходило пленарное заседание с участием Президента России и глав иностранных государств. Самыми «качающими» павильонами Экспофорума в эти дни стали павильон Н, где расположился пресс-центр, павильон G с экспозицией Санкт-Петербурга и стендами компаний и регионов, а также павильон Хилтон с основными конференц-залами. В общей сложности участники форума израсходовали на 10% больше дата-трафика, чем годом ранее.В тоже время объем голосовых звонков на форуме снизился на 10%, но остался на внушительном уровне: посетители проговорили почти 200 тысяч минут, что эквивалентно полугоду непрерывного разговора одного абонента. Самыми загруженными по количеству переговоров по мобильному были второй и третий день форума. Пик голосового трафика пришёлся на полдень 5 июня.ПМЭФ – одна из крупнейший мировых площадок, где участники могут обсудить международную торговлю и сотрудничество, инвестиции и государственно-частные партнерства. В этом году большинство посетителей форума, помимо петербуржцев, приехали из Москвы, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей. Самыми активными участниками среди регионов Центрального федерального округа, помимо москвичей, стали жители Владимирской области, третью строчку заняли воронежцы. Ежегодно экономический форум посещает большое количество иностранных делегаций, в 2024 году большинство иностранных гостей было из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Казахстана.О повышенном интересе к повестке экономического форума говорит интернет-активность пользователей из регионов на официальных ресурсах ПМЭФ. Ожидаемо, что наибольший всплеск аудитории на сайте форума аналитики зафиксировали в день выступления Владимира Путина, 7 июня. Трафик на сайт вырос в 2 раза по сравнению с остальными днями форума. Также выступление лидеров России, Боливии и Зимбабве привлекло жителей страны на другие видеохостинги и телеканалы: за заседанием мировых лидеров следили из 86 регионов. Наибольший интерес проявили жители Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской и Свердловской областей.