В Красной Горбатке вынесли приговор ковровчанину, который попался на раскладывал наркотики по территории региона. Полицейские изъяли у него более 16 г синтетического наркотика и 5 кг

В Красной Горбатке вынесли приговор ковровчанину, который попался на раскладывал наркотики по территории региона. Полицейские изъяли у него более 16 г синтетического наркотика и 5 кг марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Мужчина стал участником группировки, созданной с целью незаконного сбыта наркотиков. Позднее он вовлек в нее двух своих друзей. Из пресс-релиза прокуратуры Получая