В Красной Горбатке вынесли приговор ковровчанину, который попался на раскладывал наркотики по территории региона. Полицейские изъяли у него более 16 г синтетического наркотика и 5 кг
<a href="https://33live.ru/novosti/11-06-2024-kovrovchanin-otpravitsya-na-7-let-v-koloniyu-za-16-g-sintetiki-i-5-kg-marixuany.html" target="_blank">Ковровчанин отправится на 7 лет в колонию за 16 г синтетики и 5 кг марихуаны</a> - В Красной Горбатке вынесли приговор ковровчанину, который попался на раскладывал наркотики по территории региона. Полицейские изъяли у него более 16 г синтетического наркотика и 5 кг
[url=https://33live.ru/novosti/11-06-2024-kovrovchanin-otpravitsya-na-7-let-v-koloniyu-za-16-g-sintetiki-i-5-kg-marixuany.html]Ковровчанин отправится на 7 лет в колонию за 16 г синтетики и 5 кг марихуаны[/url] - В Красной Горбатке вынесли приговор ковровчанину, который попался на раскладывал наркотики по территории региона. Полицейские изъяли у него более 16 г синтетического наркотика и 5 кг