День России – самый молодой государственный праздник. Его празднуют 12 июня в день, когда была принята Декларация о государственном суверенитете, в 1990 году. Праздничные мероприятия

День России – самый молодой государственный праздник. Его празднуют 12 июня в день, когда была принята Декларация о государственном суверенитете, в 1990 году. Праздничные мероприятия пройдут в среду. Программа – довольна насыщенная. Например, в парке «Дружба» жителей ждут на тематическую программу «Россия – это мы!», начало в 11:30. В Добросельском и Центральном парках также организованы