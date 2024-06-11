Вздохи матери после пережитого шока. В Курсантском сквере на 6-летнего мальчика упала мемориальная плита. Этот случай чуть не стоил ребенку жизни, рассказывают родители. По их словам, малыш

Вздохи матери после пережитого шока. В Курсантском сквере на 6-летнего мальчика упала мемориальная плита. Этот случай чуть не стоил ребенку жизни, рассказывают родители. По их словам, малыш играл с друзьями в прятки. Видимо, в какой-то момент облокотился на камень. Плита пошатнулась и полностью накрыла ребенка. На помощь подоспели мужчины, которые находились рядом. Анастасия Корчагина, мать