В нашей области построили две площадки для «парковки» воздушного судна.
В нашей области построили две площадки для «парковки» воздушного судна.
Из Мурома во Владимир за 45 минут
В конце мая беременную 28-летнюю девушку с тяжёлой патологией из областного перинатального центра вертолёт перевёз в НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова в Москве. Её сопровождал врач из Владимира. К слову, на днях молодая мама в социальной сети написала, что «всё прошло хорошо, родился сынок».
За четыре года работы санитарной авиации во Владимирской области воздушные скорые выполнили 320 вылетов, спасли сотни жизней. Пациентов эвакуировали из районных больниц в областной центр или же в учреждения Москвы и Нижнего Новгорода.
Санавиация в нашем регионе начала работать с 2020 года. Тогда функционировала единственная взлётная площадка – рядом с хирургическим корпусом областной клинической больницы (ОКБ). Спустя год аналогичный объект построили на территории областной детской клинической больницы. Обе площадки оснастили системой освещения и сигнальными маяками.
18 ноября бригада ОКБ транспортировала по воздуху первого больного – мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения. Время его доставки из Мурома во Владимир заняло всего 45 минут.
– По заявкам из лечебных учреждений, которые официально у нас регистрирует диспетчерская служба, в течение часа вертолёт с бригадой (общепрофильная или специализированная бригада в составе реаниматолога и среднего медицинского работника) вылетают в лечебное учреждение. На месте мы осматриваем больного и решаем, возможно ли его перевозить по воздуху. Как правило, не транспортируем пациентов в агональном состоянии, с тяжёлыми травмами различного генеза в состоянии шока, с острыми инфарктами, с тяжёлыми нарушениями ритма и тех, у кого выявили инфекции, – пояснили в отделении экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ г. Владимира.
38 спасённых жизней
С начала 2024 года воздушное медсудно вылетало 38 раз, в том числе в районы области. Наиболее частыми направлениями стали Гусь-Хрустальный и Муромский районы.
38 пациентов (из них четыре ребёнка) эвакуировали в ОКБ г. Владимира, в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. И. Шумакова, Приволжский медуниверситет в Нижнем Новгороде, Национальный медицинский исследовательский центр имени
А. В. Вишневского, Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и другие ведущие медцентры столицы и области.
Самым маленьким пассажиром воздушного борта стала трёхгодовалая девочка. Из ОДКБ её доставили в Исследовательский центр имени
Н. Н. Блохина. Самой возрастной «воздушной» пациентке исполнился 91 год. Из Муромской ЦРБ её транспортировали в ОКБ г. Владимира.
Мнение эксперта
Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин:
– Вертолётом санавиации эвакуировали пациентов с серьёзными травмами, острыми состояниями при сердечно-сосудистых заболеваниях. Так, в прошлом году из 80 эвакуированных 14 оказались детьми, младшему из которых был всего год.
Во всех случаях пациенты получили квалифицированную медицинскую помощь.