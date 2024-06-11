В нашей области построили две площадки для «парковки» воздушного судна.

В нашей области построили две площадки для «парковки» воздушного судна.Из Мурома во Владимир за 45 минутВ конце мая беременную 28-летнюю девушку с тяжёлой патологией из областного перинатального центра вертолёт перевёз в НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова в Москве. Её сопровождал врач из Владимира. К слову, на днях молодая мама в социальной сети написала, что «всё прошло хорошо, родился сынок».За четыре года работы санитарной авиации во Владимирской области воздушные скорые выполнили 320 вылетов, спасли сотни жизней. Пациентов эвакуировали из районных больниц в областной центр или же в учреждения Москвы и Нижнего Новгорода.Санавиация в нашем регионе начала работать с 2020 года. Тогда функционировала единственная взлётная площадка – рядом с хирургическим корпусом областной клинической больницы (ОКБ). Спустя год аналогичный объект построили на территории областной детской клинической больницы. Обе площадки оснастили системой освещения и сигнальными маяками.18 ноября бригада ОКБ транспортировала по воздуху первого больного – мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения. Время его доставки из Мурома во Владимир заняло всего 45 минут.– По заявкам из лечебных учреждений, которые официально у нас регистрирует диспетчерская служба, в течение часа вертолёт с бригадой (общепрофильная или специализированная бригада в составе реаниматолога и среднего медицинского работника) вылетают в лечебное учреждение. На месте мы осматриваем больного и решаем, возможно ли его перевозить по воздуху. Как правило, не транспортируем пациентов в агональном состоянии, с тяжёлыми травмами различного генеза в состоянии шока, с острыми инфарктами, с тяжёлыми нарушениями ритма и тех, у кого выявили инфекции, – пояснили в отделении экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ г. Владимира.38 спасённых жизнейС начала 2024 года воздушное медсудно вылетало 38 раз, в том числе в районы области. Наиболее частыми направлениями стали Гусь-Хрустальный и Муромский районы.38 пациентов (из них четыре ребёнка) эвакуировали в ОКБ г. Владимира, в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. И. Шумакова, Приволжский медуниверситет в Нижнем Новгороде, Национальный медицинский исследовательский центр имениА. В. Вишневского, Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и другие ведущие медцентры столицы и области.Самым маленьким пассажиром воздушного борта стала трёхгодовалая девочка. Из ОДКБ её доставили в Исследовательский центр имениН. Н. Блохина. Самой возрастной «воздушной» пациентке исполнился 91 год. Из Муромской ЦРБ её транспортировали в ОКБ г. Владимира.Мнение экспертаМинистр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин:– Вертолётом санавиации эвакуировали пациентов с серьёзными травмами, острыми состояниями при сердечно-сосудистых заболеваниях. Так, в прошлом году из 80 эвакуированных 14 оказались детьми, младшему из которых был всего год.Во всех случаях пациенты получили квалифицированную медицинскую помощь.