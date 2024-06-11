Путепровод соединяет север и юг города.

Губернатор Александр Авдеев объявил о восстановлении моста через железную дорогу в Камешково, который соединяет север и юг города. Этот путепровод был построен еще в 1957 году и не подвергался капитальному ремонту в течение 38 лет, вызывая беспокойство у местных жителей относительно его надежности.Попытки начать ремонт были предприняты в течение 8 лет, однако лишь в прошлом году удалось приступить к нему. Работы затянулись из-за необходимости согласования с графиком движения поездов, что привело к нескольким переносам сроков завершения проекта.