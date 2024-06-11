Об этом рассказали сами представители регионального Управления.

На озере Старка под Ковровом теперь разрешено купаться Роспотребнадзором. Об этом рассказали сами представители регионального Управления.Специалисты очистили дно водоёма от мусора, а также провели экспертизу, которая показала, что вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.Это место для отдыха оборудовано раздевалками, мусорками, которые регулярно убираются, и туалетом. А во время купального сезона здесь будет оборудован муниципальный спасательный пост.