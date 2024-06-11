На Петербургском экономическом форуме Владимирская область подписала соглашения на сумму свыше 27...

На Петербургском экономическом форуме Владимирская область подписала соглашения на сумму свыше 27 миллиардов рублейЭффект Петербургского международного экономического форума. Его результаты благоприятно скажутся на развитии Владимирской области уже в ближайшем будущем, - уверен губернатор Александр Авдеев.К примеру, аэропорт в Семязино будут модернизировать по примеру лучших аэропортов страны. План развития инфраструктуры всей воздушной гавани правительство региона разработает совместно с компанией "Новапорт-холдинг".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Подписали соглашение о развитии аэропорта Семязино. И в ближайшее время начнётся реконструкция, также подписали соглашения рамочные о сотрудничестве с Пензенской областью, Санкт-Петербургом, кстати, очень важное для нас соглашение. Нам есть, чему получиться у северной столицы. Подписали соглашение с Александринским театром. Это важно, в силу того, что скоро восстановится наш областной драматический театр.На полях Петербургского экономического форума Владимирская область подписала 2 десятка соглашений, в том числе инвестиционных - на сумму свыше 27 миллиардов рублей.По словам Александра Авдеева, на форуме Президент Владимир Путин подчеркнул ряд направлений, по которым будут следовать регионы, получая господдержку.В северной столице делегация Владимирской области обсудила и перспективные инфраструктурные проекты. Важнейшее - с компанией "Автодор" - по строительству Северного обхода Владимира. Ставку регион делает и на развитие внутреннего туризма.Правительство области подписало соглашение с корпорацией Туризм.рф. В планах- развитие новых пешеходных и автомобильных маршрутов, глэмпингов и путешествий на кемпботах, интерактивных программ.