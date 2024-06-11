Специалисты прогностического центра «Метео» предупреждают, что ближайшие три дня в регионе будет непогода.

На Владимир надвигается смерч. Специалисты прогностического центра «Метео» предупреждают, что ближайшие три дня в регионе будет непогода.Стихия настигнет не только Владимирскую область, но и весь Центральный Федеральный округ. В столице, например, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки выпадет порядка 30 миллиметров осадков, а это – 40% от месячной нормы.Связано это с надвигающимся средиземноморским циклоном, который принесёт с собой тёплый и влажный воздух, но при этом станет отличной почвой для торнадо. Если его не будет, то грозы и ливни региону обеспечены.