Недалеко от села Федоровское обнаружили сотню погибших уток Специалисты Киржачской ветстанции...

Недалеко от села Федоровское обнаружили сотню погибших утокСпециалисты Киржачской ветстанции выясняют, чем могли быть заражены погибшие утки, которых на днях обнаружили недалеко от села Федоровское.Кладбище домашней птицы обнаружили местные жители. Мешки с трупами неизвестные выбросили прямо в водоем за деревней. Приехавшие ветинспекторы и сотрудники службы утилизации насчитали не меньше 100 туш.Как погибли птицы, с ходу сказать было сложно. К моменту обнаружения мешки пролежали на жаре несколько суток. На ветстанции сейчас выясняют, чье это поголовье.Валерий Кузьмин, ио главы администрации МО Першинское Киржачского района:- Выкопали яму, достали эти мешки, ветеринария взяла пробы для получения анализов и, соответственно, трупы эти сожгли в яме. К сожалению, у нас на территории крупных таких птицеводческих частных компаний нет. И государственных тоже. Место такое достаточно очень удаленное, к нему проехать достаточно сложно, поэтому у нас мнение общее, что это все-таки кто-то из местных сделал.