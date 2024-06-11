В музее-заповеднике «Александровская слобода» археологические изыскания проводятся практически каждый летний сезон.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» археологические изыскания проводятся практически каждый летний сезон. Более 15 лет они осуществляются в тесном сотрудничестве с Древнерусской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, ведущие специалисты которого проводят сложнейшие исследования, чтобы сделать точную атрибуцию любого предмета или даже его фрагмента. Возрождают к жизни ценные 500-летние находки мастера-реставраторы из Центра имени Грабаря. Буквально на днях научную экспертизу обрел очень интересный экспонат из археологической коллекции «Слободы... ».Рассказывает Вера Пасторова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода»: «Вот этот солидный и достаточно непонятный предмет наконец-то раскрыл свою тайну в результате проведенной реставрации в Центре Грабаря. Когда сложили его 23 фрагмента, (буквально в 3D, как паззлы!) то оказалось, что это обнаруженный экспедицией Эрмитажа древний водослив! Он сильно растрескался от тяжести строительного мусора, при извлечении из раскопа рассыпался на 23 мелких фрагмента. В нижнем слое, тоже под завалами, была найдена еще более крупная часть такого же водослива».По словам археолога Е.А.Туровой, водослив был обнаружен на «своем историческом месте – под пилоном галереи». Галерея – белокаменная постройка времени великого князя Василия III. - двухъярусное сооружение на белокаменных ромбических столбах. У наружных граней столбов и располагались мощные белокаменные водосливы, принимающие воду с верхней, скорее всего, открытой, части галереи. Музейный водосброс представляет собой каменный (известняк) блок с вырезанным желобом посередине (такие еще древние греки и египтяне использовали для отвода дождевой воды). В нашем случае, как мы уже сказали, он располагался в переходе между Покровской и Успенской церквями примерно в 1508-1513 гг.Фрагменты наших водосливов (вследствие их тяжести) при разрушении столбов не перемещали далеко от своих мест, а использовали для основания позднейших построек.Обнаруженный водослив относится к высококачественным строительным материалам. Это подтверждают слова академика Некрасова «для слободских построек XVI века характерно высокое качество строительных работ, большая точность обработки плоскостей, профилей... техническое совершенство». Отреставрированный раритет имеет большое историко-культурное и научное значение, будет активно представляться в экспозиционной, выставочной деятельности «Александровской слободы» и займет достойное место в Музейном фонде РФ.