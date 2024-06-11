Грозу с дождем, ливень и порывы ветра до 18 м/с ожидаются местами во Владимире и области. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», дожди на этой неделе

Грозу с дождем, ливень и порывы ветра до 18 м/с ожидаются местами во Владимире и области. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», дожди на этой неделе будут каждый день. Более-менее ясная погода ожидается только в субботу, 15 июня. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!