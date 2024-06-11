Смотрите Вести в 14:30: владимирцы впервые могут пройти репродуктивную диспансеризацию по полису...

Смотрите "Вести" в 14:30: владимирцы впервые могут пройти репродуктивную диспансеризацию по полису ОМСМаршрут построен- В Камешкове открыли новый путепровод. И вновь соединили две части города и района.Будущие мамы и папы- Владимирцы впервые могут пройти репродуктивную диспансеризацию по полису ОМС. Что она в себя включает?На высоте- Скалолазы покоряют склоны Дюкинских карьеров. Каких высот достигли альпинисты?