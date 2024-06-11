Суздальским полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить безумца на Камазе Пьяный...

Суздальским полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить безумца на "Камазе"Пьяный мужчина угнал грузовик с территории предприятия и устроил гонки по ночной дороге.- Молодой человек, я вам представляюсь. Начальник УМВД России по Суздальскому району, начальник полиции.- Хорошо, я вылазию сам.- Майор полиции, вот вам мое удостоверение- Представьтесь, пожалуйста.А это - первые минуты после остановки. Водителя в неадекватном состоянии пытаются вытащить из кабины лежащего на боку самосвала. В результате погони камаз съехал на обочину и перевернулся.Угонщиком оказался ранее судимый 28-милетний житель Собинского района. Ему выписали пять штрафов.- В ходе проведения мероприятий по задержанию никто не пострадал. В настоящее время дознавателем отдела дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении мужчины возбуждены уголовные дела.