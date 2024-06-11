Жителя Суздаля признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя Суздаля признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В октябре прошлого года гражданина уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду, однако выводов он не сделал и 27 января 2024 года снова выпил и сел за руль снегохода. По пути его остановили сотрудники ГИБДД, зафиксировали факт опьянения и отстранили от управления транспортным средством.Суд приговорил мужчину к 120 часам обязательных работ, а также на 2 года и 6 месяцев лишил водительских прав. Снегоход конфисковали в пользу государства.