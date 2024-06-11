79-летняя пенсионерка обязана жизнью отважному полицейскому. Страшный случай произошел 6 июня в поселке Балакирево. Бабушка вышла на балкон своей квартиры на четвертом этаже, запуталась в

79-летняя пенсионерка обязана жизнью отважному полицейскому. Страшный случай произошел 6 июня в поселке Балакирево. Бабушка вышла на балкон своей квартиры на четвертом этаже, запуталась в бельевых веревках и опасно повисла. Как рассказали в УМВД, уже через несколько минут на место прибыл участковый Азад Гасанов. Мужчина понял, что действовать надо срочно, не дожидаясь спасателей. Он постучался