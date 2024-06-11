В Александровском районе сотрудник полиции спас бабушку, повисшую на балконе четвертого этажа 6...

В Александровском районе сотрудник полиции спас бабушку, повисшую на балконе четвертого этажа6 июня 2024 года в дежурную часть Александровского района поступило сообщение о том, что что пожилая женщина, запутавшись в веревках, повисла на четвертом этаже своего балкона. На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции и спасатели, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Буквально через пару минут после поступившего звонка на место приехал участковый Азад Азерович Гасанов. Оценив ситуацию и приблизительное время прибытия МЧС, он понял, что нужно срочно действовать. Бабушка свисала с балкона своей квартиры, которая расположена на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.Полицейский забрался на карниз балкона и собственными руками помогал бабули держаться до приезда спасателей. Азад Гасанов ее успокаивал, не давая поддаться сильной панике. В этом время внизу жители дома на всякий случай растянули одеяло.“Вместе с прибывшими на место спасателями участковый уполномоченный, лейтенант полиции Азад Гасанов вытащили 79-летнюю женщину на ее балкон, где уже находившиеся медики оказали ей помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает”, – сообщили в штабе ОМВД России по Александровскому району.Фото: газета «Новый город - Александров».