Перед судом предстанет 48-летняя жительница Гусь-Хрустального района.

Перед судом предстанет 48-летняя жительница Гусь-Хрустального района. Гражданку обвиняют в присвоении, совершённом с использованием служебного положения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Женщина работала начальником одного из местных отделений почтовой связи. Правоохранители полагают, что она воспользовалась неограниченным доступом к товарно-материальным ценностям и в 2023 году похитила товаров общей стоимостью свыше 90 тыс. рублей. Фигурантка завладела продуктами питания, бытовой химией, лотерейными билетами и другим имуществом.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.