В Карабаново спасатели МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар в частном доме Накануне (10...

В Карабаново спасатели МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар в частном домеНакануне (10 июня 2024 года) произошел крупный пожар в городе Карабаново на улице Ленина."Караул первой дежурной смены города Карабаново незамедлительно выехали к месту вызова. По прибытию было установлено, что из-под кровли мансардного этажа идёт дым, силами ПСЧ-17 города Александров было сформировано звено ГДЗС, подано два ствола "Б", - сообщили в пресс-службе ЧС ПЧ Карабаново.Пожар был локализован и ликвидирован на площади 100 квадратных метров.По информации спасателей, сгорели: обрешетка кровли, внутренняя отделка мансардного этажа, личные вещи.Пострадавших нет.К тушению пожара привлекались пожарная часть города Карабаново, ПСЧ-17 города Александров.Фото: ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново