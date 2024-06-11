Пьяные выходки 32-летнего жителя Меленок закончились уголовным делом. Как рассказал источник «Шестого канала», все началось с того, что мужчина решил поехать к своей сожительнице и стал

Пьяные выходки 32-летнего жителя Меленок закончились уголовным делом. Как рассказал источник «Шестого канала», все началось с того, что мужчина решил поехать к своей сожительнице и стал искать себе «трезвого водителя». Через знакомого он нашел двух 18-летних студентов, но те ему отказали. Позже подозреваемый заметил этих молодых людей за рулем и разозлился – как это они