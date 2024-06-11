Старые фонари сменили современные светодиодные светильники. Они появились вдоль дорог в Бутылицах, Илькино, Тургенево Меленковского района и посёлке Красная Горбатка Селивановского

Старые фонари сменили современные светодиодные светильники. Они появились вдоль дорог в Бутылицах, Илькино, Тургенево Меленковского района и посёлке Красная Горбатка Селивановского района. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. На пешеходных переходах установили светильники с повышенной светоотдачей для большей безопасности пешеходов. Из пресс-релиза правительства Модернизация освещения выполнена в рамках энергосервисного контракта, который ГБУ «Владупрадор» заключило