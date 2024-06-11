Об этом рапортуют представители Правительства Владимирской области.

В Меленковском и Селивановском районе заменено 465 старых фонарей. Об этом рапортуют представители Правительства Владимирской области.«Их установили вдоль автодорог в Бутылицах, Илькино, Тургенево Меленковского района и посёлке Красная Горбатка», – рассказали в пресс-службе.Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, на пешеходных переходах были установлены светильники с повышенной светоотдачей. Все работы были выполнены в рамках энергосервисного контракта, который ГБУ «Владупрадор» заключило с «Энергосбыт Волга» в 2023 году.