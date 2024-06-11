Новые квитанции и сразу же неправильные. Жители Владимира жалуются на непонятные счета, которые им выставили за воду.Напомним, с мая в системе оплаты действуют очередные изменения – все

Новые квитанции и сразу же неправильные. Жители Владимира жалуются на непонятные счета, которые им выставили за воду.Напомним, с мая в системе оплаты действуют очередные изменения – все вопросы, касающиеся услуг «Водоканала» решаются напрямую, а не через платежного агента «ЕРКЦ», как это было ранее. С введением изменений у владимирцев появилось множество вопросов, и почти все они