Владимирцы могут пройти репродуктивную диспансеризацию С этого года обследования для оценки...

Владимирцы могут пройти репродуктивную диспансеризациюС этого года обследования для оценки репродуктивного здоровья включены в общую программу профилактических осмотров. Кому это показано? Репортаж Веры Куликовой.Репродуктивная диспансеризация проходит в рамках профилактических осмотров и общей диспансеризации. Это значительно увеличивает охват населения. Минздрав России добавил в программу бесплатной диспансеризации новые виды обследований.Как любой профосмотр, она направлена на то, чтобы выявить заболевания и риски, которые могут помешать зачатию, сказаться на течение беременности, родов или в послеродовом периоде. Пройти обследование приглашают мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья доступна каждому. Направить на неё могут в кабинетах профилактики. Они есть в поликлиниках по месту прикрепления.Ольга Щаницына, заведующая клинической больницей № 5 г. Владимира:- На первом этапе осмотр гинеколога, осмотр молочных желёз, микроскопическое исследование влагалищного содержимого, цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала, ПЦР-диагностика у женщин 18-29 лет на возбудителя инфекций, передающихся половым путем.При выявлении проблем пациентку приглашают на второй этап. Он включает в себя узи молочных желез, малого таза, ПЦР-диагностику на инфекции. Женщин от 39 до 49 лет приглашают на второй прием гинеколога с последующими рекомендациями по лечению и обследованию. Если у женщины или у пары выявлены какие-то отклонения, их направляют в отделение охраны репродуктивного здоровья.Елена Вознесенская, заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья клинической больницы № 5 г. Владимир:- Выявляем, может быть, и уже не останавливаемся на воспалительных заболеваниях, которые дополнительные ещё, в рамках ОМС, дозволительны. Потому что раньше мы не имели такой возможности. Теперь вот эта диспансеризация позволяет это делать. Дальше уже мы либо лечим, либо, если это не в нашей компетенции, то дальше мы отправляем на специализируемую помощь в виде ЭКО.У пациентов-мужчин на первом этапе врач-уролог собирает жалобы, анамнез, проводит анкетирование и по результатам устанавливает группу репродуктивного здоровья. Пациентов второй и третьей групп, имеющих риски и заболевания органов, направляют на второй этап диспансеризации. Там более детально проводится комплекс диагностических мероприятий.Денис Катин, заведующий хирургическим отделением Центральной поликлиники г. Владимира:- На втором этапе диспансеризации репродуктивного здоровья проводится комплекс лабораторных, диагностических мероприятий, где устанавливаются заболевания, устанавливаются риски и направляются к специалистам дальнейшего лечения.Такие осмотры нужны для выявления заболеваний на начальной стадии, а также своевременная диагностика позволяет вовремя начать лечение и увеличить шансы супругов стать счастливыми родителями. По статистике в России 26% браков бесплодны.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".