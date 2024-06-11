Региональным правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить угнанный грузовик.

Региональным правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить угнанный грузовик. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 июня в Суздальском районе. С территории одного из местных предприятий угнали КамАЗ. Полицейские оперативно нашли грузовик и начали преследование. Вскоре машина остановилась, однако водитель остался в кабине. Замначальника ОМВД России по Суздальскому району забрался на подножку, чтобы уговорить гражданина выйти, но тот неожиданно дал по газам. К счастью, полицейский сумел спрыгнуть и не получить травм.Погоня продолжилась. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем открыли огонь по колёсам грузовика. Машина съехала на обочину и опрокинулась. Водителя задержали.Отмечается, что люди во время инцидента не пострадали.