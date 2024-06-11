Владимирские скалолазы покоряли Дюкинские карьеры Как прошли тренировки, и каких высот удалось...

Владимирские скалолазы покоряли Дюкинские карьерыКак прошли тренировки, и каких высот удалось достичь участникам, выяснила Полина Лаптева.- Выжимайся, выжимайся, руки тебе для чего даны?Начинающие скалолазы учатся покорять отвесные склоны. Забираясь, важно просчитывать каждый шаг наперед. А вот при спуске ноги обязательно нужно держать на ширине плеч, чтобы избежать, так называемого, маятника - неконтролируемых движений.- Откинься назад, иди ногами по стене и руками тоже.Каждого скалолаза обязательно страхует напарник с помощью автоматического страховочного устройства - "корзинки".Владислав Золкин, скалолаз:- Если на меня упадет камень, и я отпущу руки, то человек, лезущий сверху, сорвется, а веревка останется заблокированной, и человек не упадет. Я полез с 5 раза, вот девушка показывает более лучший результат, чем я.Дмитрий Кузнецов, скалолаз, член Федерации альпинизма и скалолазания Ивановской области:- Приезжают и совсем неподготовленные люди, которые приехали, увидели стену и полезли. Вон примеры стоят. Родителям стало завидно, и они тоже залезли. Страх есть. Это наше естественное состояние. Не бывает старых бесстрашных альпинистов...или скалолазов, либо то, либо другое. Просто надо уметь им управлять.Система скал на Дюкинских карьерах ступенчатая, состоит из нескольких ярусов. У каждого участка свое шутливое название: "Хрюн", "Владимирский бювет", "Степан" "Ленивый гена", "Уголок" и другие. А для профессионалов проложена "М-12." Наша съемочная группа тоже решила оценить маршруты на сложность.Полина Лаптева, корреспондент:- Эта стена для новичков - называется Букварь левый или Азбука. Высота здесь около 12 метров. Забираемся на самый верх.Тренируются на Дюкинских скалах как новички, так и альпинисты, готовящиеся к восхождению. Уровни сложности от 6 до 13 метров.Александро Чунаев:- Немножко затупил, потом сообразил, что могу перейти на другую стену. В принципе, мне показалось достаточно просто.Дюкинские карьеры привлекают живописной природой не только экстремалов, но и любителей геологии. Ведь среди обломков скал здесь можно отыскать уникальные отпечатки древних морских животных и прогуляться по дну исчезнувшего древнего моря.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".