Владимирские волонтёры Молодежного крыла Народного Фронта завершили гуманитарную миссию в новых...

Владимирские волонтёры Молодежного крыла Народного Фронта завершили гуманитарную миссию в новых российских территорияхРебята побывали в ДНР, Запорожье и в Херсонской области. Помощь передали и нашим бойцам. Все подробности - у Марии Платанюк.- Ой вода, вода...Ура, ребята!!!Так "снегирей" (эта птица - символ "Молодёжки" Народного Фронта) встречают в посёлке Азовском Запорожской области. Ребята приехали, чтобы оказать адресную помощь.Светлана Данилюк - инвалид второй группы. 10 лет назад потеряла слух. Её мать - Лидия Щербина - передвигается только на коляске. Женщинам владимирские волонтеры привезли продукты.- Крем-суп тыквенный, кукуруза, крем-суп, сахарочек...Спасибо!!!Быт скромный. Если не полевой. Лидия Щербина рассказывает: дому нужен ремонт. Возможностей сделать его нет. Ни финансовых, ни физических. Как ценны внимание и забота здесь знают....Лидия Щербина, жительница посёлка Азовский:- Я когда была депутатом, у меня на участке была бабушка. Я супы варила, ей кушать носила...- Не плачьте, пожалуйста...- Мам, все, не плачь...На берегу Азовского моря кипит работа. Участники гуманитарной миссии Молодёжки Народного Фронта привели в порядок и территорию возле дома. Отремонтировали входную дверь, выкосили все сорняки, заготовили дрова, установили скамейку, покрасили ворота. Теперь над входом развевается российский флаг.- Красота, ребята, спасибо огромное!!!Гуманитарная миссия длилась 2 недели. Ребята побывали в Донецкой Народной республике, Запорожье, на Херсонщине. Главная цель одна - помочь людям.Михаил Фокин, координатор Молодёжного крыла Народного Фронта во Владимирской области:- Привезли гуманитарную помощь в сортировочный центр, завтра эти продукты будут передаваться людям.А стекалась гуманитарная помощь сюда, на огромный склад в Ростове-на-Дону. Участники гуманитарной миссии разгрузили почти 50 тонн продуктов. Собрали 8 сотен продуктовых наборов. Мука, гречневая крупа, сахар.- Держи, это тебе...Папа учил, как медведь рычит.А это уже Мелитополь. Волонтёры навестили семью Цымбалюк. Муж Натальи пропал, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Женщина одна воспитывает двоих сыновей.- Бензопилы, лопаты, бронежилеты, радиостанции, пилы, молотки, гвозди, шуруповерты...Форму летнюю, обувь...Херсонская область. Груз защитникам - вновь созданному подразделению - доставили на "передний край". Боец с позывным 917 рассказывает: все пригодится для обустройства быта. Военный оркестр, прежде всего, - воюет.- Охраняем свое подразделение. И также другие, которые входят в наш батальон. Занимаемся и музыкальной деятельностью...Ездим по точкам.На передовую выехали смелые друзья. Владислав Гришин и Владимир Гусев. Из разных городов, но дружат со студенческой скамьи.- Мы с Вовкой дружим давно, когда мы приехали сюда, мы сдружились с огромным количество людей...Нельзя оставаться в стороне, когда кто-то нуждается.- Без этого никак не обойтись на фронте. Поддержка друг друга всегда обязательна.- Народный фронт! Народный фронт!.Так начинался каждый день ребят. Прошли участники Молодежки Народного Фронта и курсы тактической медицины. Встретились с легендарным батальоном "Пятнашка" и посетили памятные места Донбасса. Побывали на мемориальном комплексе - Саур-могила.Для каждого из участников миссии - поездка стала экзаменом на силу духа. Все ребята получили благодарности от Президентского движения.Чувство Родины теперь еще более сильное и глубокое, - говорят волонтёры. В этом убежден и Никита Киосев - руководитель гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного Фронта.Никита Киосев, руководитель гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного Фронта:- Ребята здесь осознали одну очень важную и правильную мысль - это их земля, это Россия. Это их море, это их пляж. Это их сограждане.Вся страна работает на Победу. И свой весомый вклад вносят те, кому "двадцать с небольшим". Сегодня каждый из владимирских ребят вновь рвётся на Донбасс.Мария Платанюк "Вести-Владимир", при содействии Народного Фронта Владимирской области.