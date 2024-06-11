В понедельник, 10 июня, во Владимирской областной филармонии состоялся концерт, посвящённый 95-летию Людмилы Зыкиной и Дню России.

В понедельник, 10 июня, во Владимирской областной филармонии состоялся концерт, посвящённый 95-летию Людмилы Зыкиной и Дню России. Мероприятие посетил губернатор Александр Авдеев и поделился впечатлениями в своём .На сцене звучали песни из репертуара Людмилы Зыкиной. В сопровождении Владимирского русского оркестра пела заслуженная артистка РФ, солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» Лидия Музалёва. Как отметил губернатор Владимирской области, в 2018 году она стала победительницей телепроекта «Голос 60+».«Спасибо владимирским музыкантам, маэстро Анатолию Антонову, солистам, которые выступали сегодня вместе с Лидией Михайловной», - поблагодарил артистов Александр Авдеев.