Информация появилась в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Власти прокомментировали массовую гибель рыбы в реке Клязьма. Информация появилась в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.«По поручению Губернатора Министерством природопользования и экологии Владимирской области проведены повторные исследования качества воды в реке Клязьма. Результаты показали, что за неделю (с 5 по 11 июня) никаких отклонений от ранее описанной ситуации не выявлено. Ухудшения ситуации нет», – написали представители.Один из вариантов, почему такое произошло, – браконьерство, считают в региональном Правительстве.