Во Владимире молодой кот Степушка ищет своего человека Хотим пристроить очередного четверолапого с...

Во Владимире молодой кот Степушка ищет своего человекаХотим пристроить очередного четверолапого с трудной судьбой. Молодой кот Степушка из Владимира ищет своего человека.Стёпа жил во дворе, но в один злополучный день сильно повредил лапу. Видимо, сбила машина. Конечность, по словам зооволонтёра Кристины Басовой, собирали буквально "по кусочкам".Кот приучен к лотку, ласковый. Ищет дом без других котов и собак. В любящей семье.Телефон ответственного волонтера: 8910-098-90-22 (Кристина)