Во Владимире открылся салон сантехники и плитки Мосплитка Более пятисот квадратных метров и почти...

Во Владимире открылся салон сантехники и плитки МосплиткаБолее пятисот квадратных метров и почти четыре десятка известных брендов — отечественных и зарубежных.С каждой коллекцией посетители знакомятся и тактильно, и визуально. В шоуруме представлены не только образцы плитки, керамогранита и сантехники, но и полностью готовые решения для ванных комнат. Здесь можно буквально «примерить» несколько вариантов интерьеров и оценить качество отделочных материалов.Плитка матовая и глянцевая, однотонная и с орнаментами - геометрическими, тропическими, цветочными. Текстуры - камень, древесина, бетон, цемент. Размеры плитки и керамогранита — от мелкоформатных до гранд-форматов. Специалисты салона помогут подобрать варианты на любой бюджет и любую площадь ванной комнаты.Александр Поликанов, коммерческий директор компании "Мосплитка":- Мосплитка - это не просто салон, это такой инструмент для работы. Вы приходите и начинаете создавать. Для дизайнеров очень полезно, и для клиентов очень полезно иногда увидеть готовые решения вживую, не только на картинке. Конечно, опыт и профессионализм позволяют им сделать качественно. Но можно увидеть вживую - с хорошим светом, с хорошим качеством материала, и уже на месте принять решение.Готовые решения пространства складываются из деталей: здесь можно подобрать и сантехнику - стильную и современную. Отдельно стоящие и встраиваемые ванны, широкий выбор смесителей и аксессуаров, раковин, унитазов, душевых кабин и мебели для ванных комнат.Найти вдохновение и выбрать интерьер мечты можно на сайте www.mosplitka.ru, и в шоуруме, который работает в торговом центре «Всё для дома», на Куйбышева, 28-е.