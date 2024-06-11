Во Владимирской области 14 клещей, снятых с людей, оказались заражены За прошедшую неделю во...

Во Владимирской области 14 клещей, снятых с людей, оказались зараженыЗа прошедшую неделю во Владимирской области клещи укусили 131 человек из них 32 ребенка. Данные предоставил Роспотребнадзор по Владимирской области на 10 июня 2024 года.Еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За 23 неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 14 положительных находок:13 – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (31.03.2024) в больницы Владимирской области обратилось 744 человека, в том числе 188 детей.Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky