Во Владимирской области центр Авангард организует учебные курсы парашютно-десантной...

Во Владимирской области центр "Авангард" организует учебные курсы парашютно-десантной подготовки"Покорители неба" дают старт летним тематическим сборам для подростков. Второй год по поручению губернатора, при поддержке регионального отделения ДОСААФ, учебно-методический центр "Авангард" организует учебные курсы парашютно-десантной подготовки.Четырехдневный интенсив для ребят и будущих призывников проходит на базе спортивно-оздоровительного центра "Тонус". В программе - огневая,строевая, тактическая подготовка и медицинская помощь. Самый ожидаемый - воздушно-десантный блок. Площадкой станет учебный городок в Семязино.Более ста человек проинструктируют. Расскажут, как правильно прыгать и приземляться, отстёгивать карабины. Особое внимание уделят отработке шагов при чрезвычайных ситуациях. Ребята изучат карту местности.От теории школьники перейдут к практике. Обучение завершат финальным прыжком, если позволят погодные условия и состояние здоровья обучающегося.Дмитрий Пудов - начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы регионального отделения ДОСААФ России:- Круглые парашютные системы очень сильно зависят от погодных условий. То есть - ветер у земли должен быть не более 4 метров в секунду. Сейчас по прогнозу мы смотрим на ближайшие сутки, то есть - вечером мы принимаем предварительное решение, с утра уже окончательное. Будут выполняться прыжки или не будут. Сегодня - очень маловероятно.