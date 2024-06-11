Заместитель губернатора Владимир Куимов рассказал о проекте реставрации кинотеатра...

Заместитель губернатора Владимир Куимов рассказал о проекте реставрации кинотеатра "Художественного"Как правительство Владимирской области поддерживает музеи малых городов? Какие изменения уже произошли в музее Мстёрском? Какие планируются в музее Цветаевых в Александрове? И что с проектом реставрации старейшего кинотеатра Владимира - "Художественного"?Об этом "Вестям" рассказал заместитель губернатора Владимир Куимов. С ним беседовала моя коллега Мария Платанюк.