Родные Марии Бутиной опасаются, что она не сможет вернуться домой сразу после выхода из тюрьмы.

Родные Марии Бутиной опасаются, что она не сможет вернуться домой сразу после выхода из тюрьмы.Как заявил отец арестованной в США девушки Валерий Бутин, есть вероятность, что ее на несколько месяцев поместят в спецприемник, где Мария будет ждать депортации. И тогда Бутина окажется на Родине лишь в декабре, хотя на свободу она выйдет, как ожидается, в конце октября, сообщает "Россия 24".Адвокаты уже добиваются, чтобы россиянку депортировали сразу после окончания тюремного заключения.Марию Бутину арестовали в США год назад. Ее обвинили в том, что она якобы работала иностранным агентом без регистрации при американском минюсте. Россиянку приговорили к полутора годам тюрьмы.