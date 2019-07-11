Певец опубликовал в своем официальном YouTube-канале клип на песню
Про белые розы. Дима Билан новым творением успел за сутки набрать рекордное
количество просмотров и лайков.
Певец опубликовал в своем официальном YouTube-канале клип на песню
"Про белые розы". Дима Билан новым творением успел за сутки набрать рекордное
количество просмотров и лайков.
О премьере клипа исполнитель сообщил на своей страничке в Instagram. Артист пояснил, что это "романтичная видеоистория, пропитанная духом
80-х – 2000-х".
По сюжету чиновница из провинциального городка
собирается снести местный дом культуры, потому что он является рассадником разврата,
сообщает. Однако в ее планы
вмешиваются потусторонние силы.
В ДК появляется призрак
90-х, который весь клип преследует чиновницу, превращая мир вокруг нее в
дискотеку. То и дело она встречает Диму Билана и постепенно начинает сходить с
ума. От наваждения женщину пытается избавить медиум, которого сыграл комик
Александр Гудков.
Именно он сказал фразу
"Кто-кто... Билан в пальто!". Об участии актера в проекте певец уже
заявлял ранее, чем очень обрадовал поклонников. Клип собрал в YouTube уже более 2500 тысяч комментариев. "По крайней мере, весело, не пошло и не про
пьянь (как некоторые алкашей снимают и поют про них. Весело, Дима молодец, и
песня приятная на старый мотив", "Раньше Билана вообще не воспринимал, но в
последнее время слушаю, а эта песня вообще на репите. Дима, круто. Молодец, движешься
в правильном направлении, уверенно", – высказались пользователи Сети о клипе
Напомним, последние
несколько месяцев оказались для непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенести
операцию и курс реабилитации.