Певец опубликовал в своем официальном YouTube-канале клип на песню Про белые розы. Дима Билан новым творением успел за сутки набрать рекордное количество просмотров и лайков.

Певец опубликовал в своем официальном YouTube-канале клип на песню"Про белые розы". Дима Билан новым творением успел за сутки набрать рекордноеколичество просмотров и лайков.О премьере клипа исполнитель сообщил на своей страничке в Instagram. Артист пояснил, что это "романтичная видеоистория, пропитанная духом80-х – 2000-х".По сюжету чиновница из провинциального городкасобирается снести местный дом культуры, потому что он является рассадником разврата,сообщает. Однако в ее планывмешиваются потусторонние силы.В ДК появляется призрак90-х, который весь клип преследует чиновницу, превращая мир вокруг нее вдискотеку. То и дело она встречает Диму Билана и постепенно начинает сходить сума. От наваждения женщину пытается избавить медиум, которого сыграл комикАлександр Гудков.Именно он сказал фразу"Кто-кто... Билан в пальто!". Об участии актера в проекте певец ужезаявлял ранее, чем очень обрадовал поклонников. Клип собрал в YouTube уже более 2500 тысяч комментариев. "По крайней мере, весело, не пошло и не пропьянь (как некоторые алкашей снимают и поют про них. Весело, Дима молодец, ипесня приятная на старый мотив", "Раньше Билана вообще не воспринимал, но впоследнее время слушаю, а эта песня вообще на репите. Дима, круто. Молодец, движешьсяв правильном направлении, уверенно", – высказались пользователи Сети о клипеНапомним, последниенесколько месяцев оказались для непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенестиоперацию и курс реабилитации.