На Уимблдонском теннисном турнире, который проходит на травяных кортах Лондона, испанец Рафаэль Надаль достаточно легко прошел полуфинальный раунд, обыграв в трех сетах американца Сэма Куэрри со счетом 7:5, 6:2, 6:2. На победу испанский теннисист затратил 2 часа 7 минут.

На Уимблдонском теннисном турнире, который проходит на травяных кортах Лондона, испанец Рафаэль Надаль достаточно легко прошел полуфинальный раунд, обыграв в трех сетах американца Сэма Куэрри со счетом 7:5, 6:2, 6:2. На победу испанский теннисист затратил 2 часа 7 минут.Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, сразится с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, ранее обыгравшим японца Кэя Нискори. Их полуфинальный матч состоится 12 июля.Напомним, что испанский и швейцарский теннисисты встречались между собой 39 раз. На счету Надаля 24 победы. На Уимблдоне они играли трижды. Испанец дважды обыграл Федерера.